Inter-Fiorentina Primavera: all’intervallo i ragazzi di Chivu avanti 2-1

Inter-Fiorentina Primavera, seconda giornata del Campionato Primavera 1. Allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni all’intervallo i ragazzi di Cristian Chivu sono in vantaggio per 2-1.

E’ in corso allo stadio “Breda” di Sesto San Giovanni Inter-Fiorentina valida per la seconda giornata del Campionato Primavera 1. Il risultato all’intervallo è 2-1 a favore dei nerazzurri. Buon inizio dell’Inter che dopo soli 3 minuti si portano in vantaggio grazie a un gol di Abiuso. La Fiorentina però reagisce e trova il pareggio con Di Stefano. La partita è equilibrata, ma proprio sul finire del primo tempo l’Inter trova il nuovo vantaggio sempre con Abiuso che realizza la sua doppietta personale.

INTER: 21 Botis; 19 Silvestro, 23 Moretti, 15 Fontanarosa, 29 Pelamatti; 8 Casadei, 4 Sangalli, 18 Nunziatini; 11 Goffi; 22 Abiuso, 30 Owusu

A disposizione: 1 Rovida, 32 Calligaris, 5 Hoti, 7 Peschetola, 9 Jurgens, 10 Iliev, 14 Fabbian, 16 Cecchini Muller, 24 Andersen, 25 Grygar

Allenatore: Cristian Chivu

FIORENTINA: 1 Fogli; 5 Frison, 6 Corradini, 7 Di Stefano, 8 Bianco, 10 Agostinelli, 14 Egharevba, 27 Neri, 33 Kayode, 72 Rocchetti, 95 Lucchesi

A disposizione: 99 Andonov, 2 Gentile, 4 Ghilardi, 19 Petronelli, 23 Falconi, 24 Gori, 26 David, 29 Toci, 30 Amatucci, 69 Dainelli, 73 Krastev, 80 Barducci

Allenatore: Alberto Aquilani

Arbitro: Paolo Bitonti (sez. Bologna)

Assistenti: Niedda – Porcheddu

Reti: 3′, 45′ Abiuso (I), 25′ Di Stefano