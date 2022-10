Tegola Bayern Monaco, trauma cranico per un difensore! Rischio Inter

Il Bayern Monaco perde pezzi dopo la sfida di Bundesliga contro il Borussia Dortmund. Out un giocatore per trauma cranico, a rischio anche l’Inter il 1°novembre in Champions League

OUT − Riscontrato un trauma cranico per Alphonso Davies. Il terzino canadese, uscito malconcio ieri in uno scontro di gioco con Bellingham in Borussia Dortmund-Bayern Monaco, dovrà stare fuori per alcuni giorni. Tegola quindi per Nagelsmann che perde uno dei suoi giocatori migliori. All’andata contro l’Inter a San Siro aveva messo in grande difficoltà Denzel Dumfries. In attesa di altri aggiornamenti rimane in dubbio per la sfida di ritorno all’Allianz Arena.