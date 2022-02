Tecca: «Inter-Milan? Chance di fuga definitiva per i nerazzurri. C’è attesa»

Massimo Tecca ritiene che il Derby di Milano tra Inter e Milan potrebbe sancire la fuga definitiva della squadra di Inzaghi. Per i rossoneri un solo risultato in vista di sabato

ATTESE DERBY − Tecca sulla stracittadina di sabato: «Moltissimo. Anzitutto per una questione aritmetica perché l’Inter potrebbe allontanarsi in modo definitivo. Per dar corda ai sogni i rossoneri hanno un solo risultato».

MERCATO − Quanto ai movimenti invernale, così Tecca: «Strategia Milan è stata quella di puntare sulle seconde linee, sull’esperienza di Ibrahimovic e Giroud e sulla continuità di Rebic e Leao. Quest’ultimo quando è in forma sta dimostrando di poter cambiare le partite. Certo, rispetto a Juventus e Inter non ha brillato».

Fonte: milannews.it