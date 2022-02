Padovan: «Sanchez meglio di Giroud, è carico. Inzaghi? Eredità difficile»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione ‘Il calcio è servito‘, ha parlato del momento di Sanchez e del lavoro svolto da Inzaghi all’Inter

SANCHEZ − Padovan non ha dubbi sul cileno: «Alexis Sanchez sta meglio di Olivier Giroud, lo ha dimostrato segnando ieri. Solitamente quando torna dalla Nazionale è sempre infortunato, ora torna pieno di entusiasmo, carico come una molla. Ha la possibilità di giocarsi il Derby, credo però che la coppia titolare sarà composta da Edin Dzeko-Lautaro Martinez e Zlatan Ibrahimovic credo non ce la faccia».

INZAGHI − Poi Padovan si concentra sul tecnico nerazzurro: «Differenza di squadra tra Lazio e Inter. Simone Inzaghi è un allenatore che da continuità alle sue squadre, lo sta dimostrando anche all’Inter. Lui ereditava una situazione difficile: uno la vittoria dello scudetto, due gli addii Romelu Lukaku e Achraf hakimi. La squadra era buona comunque però aveva perso tutti i punti di riferimento. Mercato? Segno di vitalità e benessere perché se non hai i soldi non puoi fare sborsare tutti quei soldi per prendere Robin Gosens. Colpo per presente e futuro».