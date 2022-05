Tavelli: «Inter e Milan, sarebbe giusto arrivo a pari punti! Occhio al meteo»

Inter e Milan domenica 22 maggio daranno vita all’ultimo capitolo di questa eterna lotta scudetto, sfidando rispettivamente la Sampdoria e il Sassuolo (QUI le ultime sui nerazzurri). I rossoneri sono in vantaggio di 2 punti in classifica e negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. Proprio quest’ultimo scenario sarebbe il migliore secondo Fabio Tavelli, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

COLPI DI SOLE – Inter e Milan domenica 22 maggio si giocheranno lo scudetto contro Sampdoria e Sassuolo con i rossoneri in netto vantaggio. Fabio Tavelli avverte i rossoneri e disegna lo scenario migliore per quanto si è visto finora: «Credo che l’unico problema del Milan è che possa prendersi una cotta come quando vai in bicicletta in montagna d’estate, non deve sottovalutare nulla. Hai realmente l’ansia della prestazione e l’avversario potrebbe essere il peggiore. Le scelte di Inzaghi? Credo che andrà come sempre. Riflettevo sul fatto che i grandi ribaltoni sono avvenuti in giornate meteorologicamente complicate. Io continuo a pensare che il fattore meteo possa contare, questo sarà simile a un fine settimana di giugno, quindi bisogna stare attenti nel prendersi un colpo di sole. Forse sarebbe giusto, non per i tifosi dell’Inter ma per il campionato, se finissero pari. Il livello e il valore sono talmente vicini che potrebbe essere una soluzione. Chiaramente l’Inter si augura di stare davanti».