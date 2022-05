Inter, possibile che nella settimana più calda tutti i big siano in partenza?

L’Inter si gioca lo scudetto all’ultimissima giornata contro la Sampdoria nel testa a tesa con il Milan. La sfida è apertissima a tutto, ma viene una domanda in testa: nella settimana più calda come mai l’Inter è stata bombardata dai media?

BOOM – L’Inter si gioca tutto negli ultimi 90 minuti di Serie A. Lo scudetto è lì, servirà battere la Sampdoria e sperare nel favore (grosso) del Sassuolo. Ma in una settimana come questa, calda, importante, decisiva, com’è possibile che tutti i media abbiano massacrato i nerazzurri con tutti i big in partenza in estate? Lunedì Lautaro Martinez, martedì Skriniar, oggi Bastoni...insomma, non ne rimarrà manco uno? I discorsi di mercato ci saranno, certo, andranno fatti i conti e scegliere. Ma non in questa settimana. Ovviamente Inzaghi e il suo staff si sono uniti sempre di più come dimostrato dalla grigliata ad Appiano Gentile. Ma tutte queste voci così, una dietro l’altra, sparate a raffica, perché nella settimana più calda?