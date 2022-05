Inter-Sampdoria, Inzaghi rimescola le carte in attacco! Altro dubbio – Sky

Inter-Sampdoria è la sfida in programma domenica alle ore 18.00 a San Siro, valevole per l’ultima giornata di campionato. Secondo quanto appreso da Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, cambiano nuovamente le idee di Inzaghi per il tandem d’attacco

DUE DUBBI – Inter-Sampdoria è la sfida in programma domenica alle ore 18.00, valevole per la trentottesima giornata di Serie A. Secondo le ultime di Andrea Paventi, rispetto all’allenamento di ieri Simone Inzaghi ha cambiato nuovamente idea sulla coppia di attacco: «Rispetto all’allenamento di ieri sembravano salite le quotazioni di Sanchez, in base all’allenamento odierno invece salgono nuovamente le quotazioni di Lautaro Martinez e Dzeko però sappiamo che c’è l’allenamento di domani e il risveglio muscolare di domenica che potrebbero ancora rimescolare le carte. Un altro piccolo dubbio è a destra, dove l’ultima volta ha giocato Darmian mentre stavolta può toccare a Dumfries. Per il resto nessun dubbio: Handanovic in porta, in difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni. In mezzo Barella, Brozovic e Calhanoglu mentre sulla corsia sinistra ci sarà Perisic. Dunque piccolo dubbio sulla corsia destra e dubbio un po’ più grande avanti con tre per una maglia: unico punto fermo è Lautaro».