Vidal, con Gagliardini out è lui la prima scelta della panchina

L’Inter si avvicina al match di domenica contro la Sampdoria. I nerazzurri perdono un ricambio dalla panchina per questo match, Roberto Gagliardini. Quindi, per Simone Inzaghi, Arturo Vidal diventa la prima scelta assoluta per subentrare.

SOLUZIONE – L’Inter perde Gagliardini. Niente di allarmante in vista dell’ultima sfida di Serie A e della stagione, certo, ma comunque un ricambio in meno dalla panchina. Con il suo forfait, spazio dunque ad Arturo Vidal, molto probabilmente all’ultima chiamata in nerazzurro. Re Artù dovrà dare il suo contributo dalla panchina soprattutto in una sfida che si prospetta difficile e piena di tensione. Spesso Vidal quando è stato chiamato con tutta la pressione del mondo addosso è riuscito a far bene. Riuscirà ancora a farlo?