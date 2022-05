Sampdoria, seduta di video e tattica. Domani rifinitura e partenza

L’Inter domenica gioca contro la Sampdoria l’ultimo match della stagione. La possibilità di vincere lo scudetto c’è ancora, servirà un mezzo miracolo, ma insomma, ci credono i nerazzurri. Intanto, ecco il report dei blucerchiati.

ALLENAMENTO – Una seduta molto particolare per Marco Giampaolo che prepara al meglio la sfida di San Siro contro l’Inter provando a fare un favore alla sua ex squadra. Come riporta la Sampdoria sul suo sito, la sessione odierna di allenamento si è sviluppata con una parte video dove studiare gli avversari e una parte tecnico-tattica in campo. Domani la squadra effettuerà la rifinitura per poi lasciare Genova e raggiungere Milano per la sfida di domenica.

Fonte: Sampdoria.it