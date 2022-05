Inter, nuova direttiva governo cinese. Zhang e Suning costretti a vendere?

L’Inter prepara la sfida di domenica contro la Sampdoria. Intanto però, una notizia importante arriva dalla Cina e a svelarla è il Wall Street Journal. La nuova direttiva riguarda gli alti funzionari del governo e dunque, anche la famiglia Zhang e Suning.

DIRETTIVA – Suning e Zhang dovranno cedere l’Inter? E’ questa la questione che molti si fanno a margine della nuova direttiva diramata dal governo cinese e resa nota dal Wall Street Journal. Come riporta SportMediaset, tramite l’articolo del Wall Street Journal, la nuova direttiva vieta agli alti funzionari del governo di possedere o avere partecipazioni in proprietà estere. Compresi quindi, Zhang Jindong e l’Inter. Zhang senior infatti fa parte del Partito Comunista Cinese. Non è di certo la prima volta che avvengono dei provvedimenti da parte della Cina ma bisogna ricorda come l’Inter si autosostiene con il mercato e non solo e il Presidente dell’Inter, Steven Zhang, continuerà a smentire le voci di una cessione.