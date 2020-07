Tardelli: “Scudetti Juventus? Ognuno può mettere quel che vuole! Inter…”

Condividi questo articolo

L’Inter ha battuto il Napoli a San Siro agganciando nuovamente il secondo posto, in attesa dello scontro decisivo con l’Atalanta. Tardelli – ospite negli studi di “90° Notte Gol”, in onda su “Rai 2” – commenta la prestazione dei nerazzurri di Conte e le parole di Massimo Moratti

MERITI – L’Inter battendo il Napoli si è ripresa il secondo posto, in attesa della sfida decisiva con l’Atalanta in programma sabato. Marco Tardelli commenta la prestazione della squadra di Antonio Conte: «L’Inter ha sfruttato l’inizio incerto del Napoli, però poi il Napoli ha fatto una buona gara e l’Inter non riusciva a controllare tanto bene. Nel complesso però penso abbia meritato. L’Inter secondo me con un ottimo centrocampista e un difensore – ora non so se andrà via o meno Lautaro Martinez -, potrebbe puntare anche allo scudetto».

LIBERO ARBITRIO – Tardelli commenta anche la critica di Massimo Moratti sul numero, errato, degli scudetti esposti dalla Juventus (vedi articolo): «È una bella critica ma penso che bisogna smetterla con queste critiche. La Juventus ha vinto quello che ha vinto sul campo. Poi 38 metterli o non metterli vedremo, la storia dirà qualcosa. Io credo che ognuno può decidere di mettere quello che vuole, poi verrà giudicato nel bene e nel male. Non credo sia una roba importante».