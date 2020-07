FOTO – Inter-Napoli con un tifoso d’eccezione: Hakimi!

Anche Achraf Hakimi si gusta la vittoria dell’Inter contro il Napoli. Il neo-acquisto nerazzurro osserva i futuri compagni sconfiggere gli uomini di Gattuso per 2-0 (reti di D’Ambrosio e Lautaro Martinez).

TRIBUNA VIP – Nell’ipotetica tribuna d’onore dei social network, anche Achraf Hakimi si gusta Inter-Napoli. La vittoria dei nerazzurri vale il secondo posto a 79 punti, in attesa dello scontro decisivo contro l’Atalanta (sabato alle 20.45). L’esterno marocchino si aggregherà coi nuovi compagni al termine di questa lunga e travagliata stagione. Una trattativa lampo quella che ha portato Hakimi in nerazzurro, dopo due ottime stagioni con il Borussia Dortmund. Il suo passaggio a Milano porterà nelle casse del Real Madrid 40 milioni di euro, più 5 di eventuali bonus. Nel frattempo, veste i panni del tifoso e si gusta la cavalcata degli uomini di Antonio Conte verso il secondo posto. Nel corso di Inter-Napoli ha testimoniato la sua presenza davanti al televisore, guardando in diretta l’anticipo serale della penultima giornata di Serie A. Ad esclusione delle foto ufficiali, è la prima testimonianza di vicinanza tra Hakimi e la sua futura squadra. In attesa di vederlo sfrecciare in campo, i tifosi si accontentano di osservarne le gesta sui social. Ecco la foto condivisa da Hakimi durante Inter-Napoli: