Lautaro Martinez: “Avevamo parlato per vincere! Gol più bello con l’Inter…”

Lautaro Martinez è stato uno dei grandi protagonisti di Inter-Napoli di stasera, dopo lo splendido gol del raddoppio. Il giocatore argentino, intervistato da Inter TV, è tornato sulla partita di questa sera vinta per 2-0 nell’anticipo della penultima giornata di Serie A.



SUBENTRO FELICE – Lautaro Martinez parla a Inter TV dopo Inter-Napoli: «In settimana abbiamo parlato, dopo la partita col Genoa, e volevamo vincere questa partita per restare lì al secondo posto. Sappiamo che un’altra ha vinto questo campionato, ma vogliamo arrivare il più in alto possibile. Questo il gol più bello fatto in Italia? No, questo è stato un gol bello ma ne ho fatto uno a Madrid contro l’Atlético Madrid nella mia prima partita, a Dortmund in Champions League e anche a Praga. Difficile dirne uno bello ma questo sì, è stato bello. Atalanta-Inter? Ci arriviamo bene. Dobbiamo recuperare adesso, dobbiamo lavorare e preparare la partita in questi due giorni che abbiamo davanti. Dobbiamo arrivare bene, con quello che il mister chiede, per fare quello che serve per portare i tre punti a casa».