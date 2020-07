Gattuso: “A me il Napoli è piaciuto, mancato veleno. Fermi dopo la coppa”

Condividi questo articolo

Gattuso è stato il primo allenatore a presentarsi in conferenza stampa dopo Inter-Napoli 2-0. Queste le brevi dichiarazioni dell’allenatore ospite dopo la partita di questa sera al Meazza.

CONFERENZA GATTUSO – Questa la conferenza stampa di Gennaro Gattuso nel post partita di Inter-Napoli.

Cos’è mancato oggi al Napoli secondo Gattuso?

A me tecnicamente la squadra è piaciuta molto. Palleggiare con una squadra tecnica come l’Inter non è facile, abbiamo creato i presupposti per fare male all’Inter. Un test prima del Barcellona? L’Inter ha un’altra fisicità, oggi nei primi dieci-dodici minuti ci ha messo in difficoltà. Saranno due partite diverse, oggi a me la squadra è piaciuta ma è da rivedere l’animo. Dopo la Coppa Italia ci siamo fermati un pochino.

Questa sconfitta può creare qualche crepa nella testa dei giocatori?

Il problema è che non basta. Io faccio sempre l’esempio che l’aspetto che non mi piace della squadra è che gli attaccanti fanno i difensori, i difensori fanno gli attaccanti e i centrocampisti vogliono fare tutti e due. A me non piace questa roba qua, penso che noi ultimamente stiamo là a pensare perché ci mangiamo i gol e perché prendiamo gol sempre. Abbiamo toccato il fondo sette-otto mesi fa, ne siamo usciti col lavoro, la voglia e il coltello fra i denti. Sono contento per come gioca la squadra, dobbiamo trovare il veleno per tutti i novantacinque minuti.