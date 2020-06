Tardelli: “Inter? In Coppa altra impressione. Hakimi? Al...

Tardelli: “Inter? In Coppa altra impressione. Hakimi? Al Real uno dei tanti”

Le parole di Marco Tardelli, ex calciatore dell’Inter e della Nazionale, sulla prestazione dei nerazzurri di Antonio Conte contro il Parma

FATICA – L’Inter può accennare un sorriso: i nerazzurri di Antonio Conte hanno battuto il Parma grazie alle reti di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Marco Tardelli ha commentato così il posticipo del Tardini: «L’Inter di oggi è stata lenta ma di solito è abituata a tenere ritmi alti. Mi è piaciuto molto Nicolò Barella. In Coppa Italia l’avevo vista bene ma ora sta calando un po’ di forma e credo paghi il passo falso col Sassuolo. La squadra di Antonio Conte deve migliorare a centrocampo. Oggi è stato bravo Conte nei cambi. Alexis Sanchez ha cambiato la partita dando più velocità. Credo che il lockdown forzato abbia dato fastidio alla mentalità di Conte. Questo è uno dei motivi per cui l’Inter non sta andando benissimo. Achraf Hakimi? Al Real Madrid sarebbe stato uno dei tanti. Gli iberici vogliono fare cassa».