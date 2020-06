Bergomi: “Inter in sofferenza, ci vuole abilitÃ  nei cambi”

Bergomi: “Inter in sofferenza, ci vuole abilità nei cambi”

Beppe Bergomi, ospite in studio a “Sky Sport”, ha parlato della vittoria dell’Inter contro il Parma ottenuta dopo una rimonta clamorosa nel finale

INTER IN SOFFERENZA – Bergomi sottolinea la sofferenza dell’Inter: «L’Inter ha sofferto tanto i tre attaccanti del Parma che hanno fatto molto bene. Nel girone di andata prendeva pochi gol, ma ha difensori che non hanno la velocità per reggere a campo aperto. Tante volte prendono gol anche a difesa schierata che nella prima parte di campionato non prendevano mai».

SOSTITUZIONE DECISIVA – Bergomi parla dei cambi, oggi decisivi col gol di Bastoni su cross di Moses: «Con le tre sostituzioni non tocchi di solito un difensore, ma avendone cinque ti capita che puoi pensare di metter dentro un Bastoni che è più abile di Godin con il piede sinistro. Gli allenatori devono migliorare ed essere più abili nei cambi per migliorare le proprie squadre».

L’ARRIVO DI HAKIMI – Bergomi si concede una battuta su Hakimi, ormai promesso all’Inter: «L’Inter crossa molto, ma lui è un altro tipo di giocatore. Sa entrare dentro, cercare lo scambio con la punta, ma la cosa importante è che è veloce, cambia passo ed è un’attitudine importante».