Superlega, svolta clamorosa: «UEFA e FIFA non possono ostacolare»

Il Tribunale di Madrid accoglie l’appello sulla possibilità di creare una competizione indipendente e alternativa rispetto UEFA e FIFA.

Svolta clamorosa per quanto riguarda la Superlega. Il Tribunale commerciale di Madrid ha accolto l’appello della A22Sports. C’è l’OK per creare una competizione indipendente e alternativa a quelle dell’organizzazione attuale perché, come scrivono i tre magistrati del tribunale. Di seguito alcuni estratti dai documenti a cui AS ha avuto accesso: “FIFA e UEFA non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la Superlega”. Zero sanzioni per Juventus, Real Madrid e Barcellona “altrimenti, il principio del merito che informa il diritto della concorrenza sarebbe postposto”.