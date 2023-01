Esposito, altra chance in Italia! Con l’Anderlecht esperienza da dimenticare

Sebastiano Esposito rientra dal prestito all’Anderlecht. Un’esperienza da dimenticare per l’attaccante classe 2002 di proprietà Inter, che ora avrà una nuova possibilità a Bari.

ALTRA MAGLIA – Sebastiano Esposito non è più un giocatore dell’Anderlecht. L’Inter ha scelto di porre fine a questo prestito, insoddisfacente per tutte le parti in causa. E ora l’attaccante 20enne potrà ritrovare condizione e fiducia a Bari, in Serie B (qui l’annuncio). Cambiando così maglia per la quinta volta in tre stagioni. E mettendo fine ad un’esperienza che al giovane italiano non ha lasciato poi molto. Per colpe anche sue.

INCUBO BELGA – Esposito arriva all’Anderlecht la scorsa estate per provare a replicare l’esperienza della scorsa stagione. La prima trascorsa per intero con la stessa squadra, il Basilea. Una stagione non priva di problemi per lui, ma conclusa con 7 gol in 34 presenze. In Belgio però va decisamente peggio. In sei mesi solo 751 minuti in campo, ossia 35 in media a partita. Per un totale di 21 presenze e 2 reti. La stagione era iniziata anche bene, con Esposito titolare in 5 delle prime 7 partite di Jupiler Pro League. Poi iniziano i problemi col tecnico, Felice Mazzù. Che a fine ottobre viene cacciato, ma coi successori (Robin Veldman prima e Brian Riemer poi) va persino peggio. Tanto che Esposito non tornerà più in Belgio dopo le vacanze di Natale. Ora a lui e all’Inter non resta che sperare in una rinascita col Bari, un po’ come avvenne nel 2020/21, col passaggio dalla SPAL al Venezia. Poi in estate si vedrà cosa fare con il suo futuro.