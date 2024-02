Stramaccioni: «Tra Inter e Juventus un fattore fa la differenza!»

L’Inter di Inzaghi ha vinto ieri a San Siro con la Salernitana, travolgendola a suon di gol e occasioni. I nerazzurri dunque allungano in classifica, ma oggi tocca alla Juventus (in campo proprio adesso contro il Verona) e al Milan che domani sera andrà a Monza. Secondo Stramaccioni, intervenuto a DAZN, una è la differenza fondamentale tra la squadra di Inzaghi e quella di Allegri

UNA DIFFERENZA – L’Inter di Simone Inzaghi ha travolto la Salernitana allungando in classifica in attesa dei risultati di Juventus e Milan. Secondo Andrea Stramaccioni, un fattore in particolare fa la differenza tra nerazzurri e bianconeri: «La differenza tra Inter e Juventus? Io penso che il fattore mentale sia quello principale, perché partite come quella con l’Udinese la squadra di Allegri aveva dimostrato di saperle ribaltare anche con la bava alla bocca. In questo ho visto una Juventus che non è riuscita a creare pericoli contro i friulani, anche per merito degli avversari».