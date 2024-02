Benitez-Inter, amore mai nato: «Non spese un euro dopo il Triplete!»

Benitez, attualmente allenatore del Celta Vigo, rivela senza peli sulla lingua che cambierebbe qualcosa del suo passato e riguarda proprio il suo approdo all’Inter. Il tecnico spagnolo non utilizza di certo parole al miele per la società nerazzurra: di seguito quanto dichiarato a The Athletic

AVVENTURA DA DIMENTICARE – Rafa Benitez non ha dimenticato la sua avventura all’Inter ma certamente non per le note positive. L’allenatore spagnolo, attualmente al Celta Vigo, cataloga l’avventura a Milano tra le cose che non rifarebbe: «Se c’è qualcosa che farei diversamente? Sicuramente. Ho lasciato il Liverpool perché c’era una situazione difficile con Hicks e Gillett. Forse sarei potuto restare e provare a sistemare le cose, ma in quel momento dovevo prendere una decisione. E poi vai in una squadra come l’Inter che non ha speso un euro dopo aver vinto il triplete, ma con una squadra molto veterana. Questo condiziona ciò che fai dopo».

DELUSIONE – Benitez prosegue: «Ma in generale, quando prendi delle decisioni, sei entusiasta di quello che stai facendo, davvero convinto che andrà bene. Spesso nel calcio quello che le persone ti dicono e quello che fanno dopo non ha alcuna relazione. E una volta iniziato non se ne può più uscire, bisogna cercare di trarre il meglio dalla situazione».