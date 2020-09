Stramaccioni: “Inter-Fiorentina? Iachini furbo. Scudetto? L’Atalanta c’e'”

Andrea Stramaccioni

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, ha commentato l’avvio di stagione del club nerazzurro negli studi di “Sky Sport”. Ecco le sue parole su Inter-Fiorentina e sulla lotta scudetto

ANNO GIUSTO? – Andrea Stramaccioni è uno degli emblemi della confusione post-Triplete che regnava in casa Inter. Lanciato con coraggio al termine della stagione 2011/12. Dopo la vittoria storica in casa della Juventus, è finito nel tritacarne e ha dovuto reinventarsi come allenatore giramondo. Ospite negli studi di “Sky Sport”, ha commentato così l’avvio di stagione dei nerazzurri di Antonio Conte: «Ho visto Inter-Fiorentina e devo dire che Giuseppe Iachini ha preparato una partita ideale per dare fastidio ai nerazzurri schierati col 3-4-1-2. Cinque cambi? Così si cambia il gioco così. In questo momento storico, avere tante sostituzioni è fondamentale e chi ha più cartucce le gioca. Anche i calciatori sono più vigili e sul pezzo perché possono giocare di più. C’è stato anche un precampionato diverso, con diversi esperimenti in meno. Ad esempio, Aleksandar Kolarov deve prendere confidenza con quel ruolo. Ci sono variabili nuove. L’Atalanta? Credo sia in corsa per lo scudetto. Lo scorso anno, togliendo le prime sette/otto giornate, ha avuto un rendimento migliore delle prime».