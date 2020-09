Carli: “Darmian-Inter? Discorso in piedi da un anno. Su Gervinho…”

Condividi questo articolo

Marcello Carli

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha commentato le voci di mercato su Matteo Darmian e Gervinho a pochi minuti dal calcio d’inizio del match col Bologna. L’Inter è vicissima al terzino ex Manchester United

CLOSING – Matteo Darmian è vicinissimo all’Inter. Per l’ex terzino del Torino, Bologna-Parma potrebbe essere l’ultima gara con la maglia dei ducali. Ne ha parlato il direttore sportivo dei ducali Marcello Carli: «Non so se sarà l’ultima per Darmian. Inter? Il discorso parte dall’anno scorso. Gervinho? Offerte ci saranno. Ma sono situazioni che creano problemi. Si sa che è così. Ringrazio Fabio Liverani che non si sta lamentando, sa che faremo il massimo per dargli una squadra che porti avanti le sue idee».