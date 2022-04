Stendardo: «Lautaro Martinez? Complementare a Dzeko! Perfetto per l’Inter»

Lautaro Martinez si è rilanciato dopo un momento difficile e ha segnato anche ieri in Inter-Roma, ritrovando Dzeko come partner d’attacco dal 1′. Stendardo, ospite di 90° minuto del sabato su Rai Sport +, ribalta certe sensazioni sulla coppia.

RITROVATO – Si è detto spesso che Lautaro Martinez gioca meglio con Joaquin Correa o Alexis Sanchez. Per Guglielmo Stendardo va bene anche la coppia vista in Inter-Roma: «Lui è complementare alla presenza di Edin Dzeko. I due combinano molto bene, Lautaro Martinez è un giocatore fondamentale per questa squadra. Nelle ultime due partite non solo ha portato gol fondamentali, ma è il terminale perfetto per la squadra di Simone Inzaghi. Una squadra offensiva, che attacca con gli esterni e gioca in verticale come poche. Col Milan, col Verona e con la Roma, dopo la Juventus, l’Inter ha dominato gli avversari sotto tutti i punti di vista. Anche sulle palle inattive è stata determinante».