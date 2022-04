Costacurta: «Inter? La fortuna è che le altre hanno rallentato di più»

L’Inter ha avuto un periodo difficile tra febbraio e marzo, che ora fortunatamente sembra alle spalle. Costacurta, durante Sky Calcio Show – L’Originale, segnala come le avversarie non ne abbiano approfittato del tutto.

CALO PER TUTTI – Alessandro Costacurta vede le qualità mostrate con la Roma come una conferma: «A me sembra che queste siano state tutte armi che l’Inter ha sempre avuto. Adesso hanno veramente ritrovato la gamba, non dimentichiamoci che in quel momento duro c’era anche la Champions League e vi assicuro che giocare due partite così porta via tanta energia per il campionato. Per fortuna dell’Inter le altre hanno rallentato più clamorosamente. Mentre l’Inter ha perso contro un certo tipo di squadre le altre hanno perso contro chi sulla carta era minore. Sono rimasti in ballo e adesso parliamo di questa squadra come di una che crea tantissimo».