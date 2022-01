Stankovic e Oristanio, stop alla serie di vittorie ma il Volendam si conferma

Stankovic e Oristanio, in prestito dall’Inter al Volendam nell’Eerste Divisie olandese, hanno giocato stasera. In casa del NAC Breda la partita è finita 0-0, ma il risultato può essere comunque accolto col sorriso.

DISTACCO INALTERATO – Il Volendam di Gaetano Oristanio e Filip Stankovic, allenato da un ex Inter come Wim Jonk, prosegue la sua marcia in testa all’Eerste Divisie. Stasera si è interrotta la serie di tre vittorie consecutive, con uno 0-0 sul campo del NAC Breda nella ventiduesima giornata. Resta però il vantaggio sulla seconda: anche l’Excelsior, che insegue a -6 (49 punti contro 43), ha fatto 0-0 a sua volta, in casa col De Graafschap. Prossimo impegno venerdì 21 alle ore 20 in trasferta col Maastricht. Per Stankovic novanta minuti e porta inviolata, Oristanio è stato sostituito nell’intervallo da Bilal Ould-Chikh.