Salernitana, non solo l’ingaggio di Sabatini: anche due nuovi positivi

La Salernitana domani alle 18 ospiterà la Lazio nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Dovrà farlo senza due giocatori, positivi al COVID-19.

L’ANNUNCIO – Questo il comunicato del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri due calciatori sono risultati positivi al COVID-19“. I nomi, come di consueto, non sono stati resi noti ma è già partito l’isolamento domiciliare e non potranno giocare con la Lazio. La società, appena passata di proprietà, in giornata ha anche ufficializzato la nomina di Walter Sabatini come nuovo direttore sportivo (vedi articolo). L’ex Inter torna così in Serie A dopo l’esperienza col Bologna.