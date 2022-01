Nandez, conferme sul Torino: trattativa avviata, Inter tagliata fuori?

Nandez per diverso tempo è stato accostato all’Inter: può lasciare il Cagliari già a gennaio, ma per rimanere in Serie A con un’altra squadra diversa dai nerazzurri. Sportitalia conferma le voci sul Torino circolate in giornata (vedi articolo).

SI DISCUTE – Il Torino fa sul serio per Nahitan Nandez. Sul centrocampista del Cagliari c’erano anche Inter e Napoli, ma nella giornata di oggi si sono inseriti con forza i granata. Sportitalia parla di trattativa avviata fra le due società, per capire se ci sia la possibilità di arrivare a un accordo. Da escludere che possa essere pagata la clausola da trentasei milioni di euro prevista nel suo contratto. Per Nandez occhio quindi alla soluzione a sorpresa.