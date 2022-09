Spinazzola: «Da piccolo volevo imitare Ronaldo e le sue finte!»

Leonardo Spinazzola in un’intervista sul Podcast ufficiale della Roma ha parlato dei suoi idoli da piccolo, tra questi anche Ronaldo il fenomeno.

IDOLI DA PICCOLO – Leonardo Spinazzola protagonista dell’ultimo podcast ufficiale della Roma ha raccontato in una lunghissima intervista ha parlato anche dei suoi idoli da piccoli, tra questi un ex Inter: «Io sono sempre andato dietro ai giocatori, non alle squadre. Da piccolo avevo le cassette di Ronaldo e le guardavo sempre, andavo fuori per cercare di imitare le sue finte!».