Lautaro Martinez, stop al digiuno con la nazionale. L’Inter attende ‘il Toro’

Lautaro Martinez ha ritrovato il gol con la maglia dell’Argentina. Adesso, il “Toro” dovrà ripartire anche con l’Inter

RIPARTENZA – Il digiuno di Lautaro Martinez si è finalmente interrotto. Dopo oltre un mese, il “Toro” è tornato al gol nel successo dell’Argentina ai danni dell’Honduras (vedi articolo). Un gol che può aver sbloccato il numero 10 dell’Inter, in difficoltà dal punto di vista realizzativo. Adesso, l’argentino spera di interrompere l’astinenza da gol anche con l’Inter. Il “Toro”, soprattutto in attesa del miglior Lukaku, è la migliore e più importante arma offensiva a disposizione di Inzaghi. Contro la Roma ed il Barcellona, presumibilmente, le chiavi dell’attacco saranno ancora in mano all’argentino: allenatore e tifosi dell’Inter si augurano che possa tornare a fare la differenza. Le speranze stagionali di squadra passano, inevitabilmente, anche dai gol di Lautaro Martinez.