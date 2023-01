Spezia spreca il vantaggio, Atalanta reagisce di forza: Pasalic fa 2-2 al 93′!

Spezia e Atalanta si sono sfidate nel match valevole per la sedicesima giornata di Serie A giocatosi allo stadio !Alberto Picco” alle ore 14.30. I nerazzurri di Gasperini, che prima della sosta hanno chiuso con una sconfitta contro l’Inter, non ripartono benissimo andando sotto dopo appena 8 minuti di gioco. Nel secondo tempo la Dea rialza la testa: il match termina 2-2

REAZIONE – Spezia e Atalanta si sono sfidate allo stadio ‘Alberto Picco‘ nella sfida valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Parte forte la squadra ligure che va in vantaggio all’8’ con Gyasi. Non è finita qui perché al 31′ lo Spezia sigla anche il raddoppio con Nzola. La prima frazione di gioco si chiude dunque sul 2-0 per i padroni di casa. L’Atalanta accorcia le distanze soltanto al 77′ con Hojlund e non molla fino a quando trova il pareggio: al 93′ Pasalic fa 2-2.