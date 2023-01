Miranchuk risponde a Duric: Torino-Hellas Verona termina 1-1

Torino-Hellas Verona finisce in parità. Gli ospiti chiudono il primo tempo in vantaggio, ma i padroni di casa trovano il pareggio con un gol di Miranchuk

UN PUNTO A TESTA – Al Filadelfia di Torino va in scena il match tra i granata e l’Hellas Verona, terminato con il punteggio di 1-1. Il Verona si porta in vantaggio proprio al 45′, grazie a un gol di Duric. Nella ripresa il Torino la pareggia grazie al gol di Miranchuk, che realizza il suo secondo gol stagionale. La partita poi tiene ritmi abbastanza piatti, ma al 96′ il Torino ha un occasionissima con Lukic, che non riesce a ribadire in rete un bel cross di Lazaro. Le squadre iniziano il loro 2023 con un punto a testa. I granata salgono a 22 punti, mentre i clivensi a 6, rimanendo però in ultima posizione.