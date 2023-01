Inter-Napoli, Inzaghi non rinuncia a Dumfries! Scelto il tandem d’attacco

Inter-Napoli è il big match della sedicesima giornata di Serie A che andrà in scena a San Siro stasera alle ore 20.45. Inzaghi ha tre attaccanti per due maglie, con un Lautaro Martinez che scalpita per scendere in campo dal 1′. Secondo sportmediaset.it, il tecnico interista ha le idee piuttosto chiare. Sulla corsia destra la spunta Dumfries

PROBABILI SCELTE – Inter-Napoli è certamente la sfida più attesa della sedicesima giornata di Serie A, in programma in un San Siro sold out alle ore 20.45. Inzaghi dovrà fare a meno di Brozovic che ha accusato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro, dunque in mezzo al campo agiranno Barella, Calhanoglu ancora in cabina di regia e Mkhitaryan. Sulla corsia destra Inzaghi non rinuncia a Dumfries, seppur non al meglio delle condizioni. In difesa nessuna sorpresa: Stefan de Vrij non sta benissimo, dunque il centrale sarà Acerbi con Skriniar e Bastoni a completare il reparto arretrato. I dubbi principali riguardando l’attacco dove sono tutti a disposizione di Inzaghi: Lautaro Martinez scalpita ma la coppia favorita dal 1′ è Lukaku-Dzeko.

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko