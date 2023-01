Spalletti: «Scudetto? Napoli non si è mai sentito inferiore! No distrazioni»

Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma, big match della ventesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. Il tecnico azzurro, primo in classifica a quota 50 punti, sottolinea come la sua squadra non si sia mai sentita inferiore a nessuno

NO AI CONTI – Luciano Spalletti non rinnega la parola Scudetto ma si rifiuta di fare i conti a lungo raggio: «Sinceramente non lo so quale possa essere la quota scudetto ma non è il mio modo di pensare alla classifica facendo i conti a lungo raggio. Non sono bravo in matematica. So fare conti più semplici e vicini, ovvero che se vinciamo la prossima partita arriviamo a 53 punti. Questo mi interessa al momento».

MAI INFERIORI – Spalletti viene poi punzecchiato sul fatto che proprio il Napoli non veniva dato tra le favorite scudetto a inizio stagione: «Noi non ci siamo mai sentiti inferiori a nessuno sin dall’inizio della stagione. Abbiamo parlato con la Società e con i calciatori per porci l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica dello scorso anno. Siamo partiti consapevoli della nostra forza e con il grande entusiasmo di indossare una maglia importante. Adesso siamo qui, a metà del percorso, e non ci facciamo certo distrarre dal panorama. Chi si distrae può cadere, noi vogliamo stare in piedi per correre sempre in avanti».