Durante: «Inter Women, vittoria importante nel derby. Sul rigore ero preparata»

Durante interviene nel post-partita di Milan-Inter Women. Di seguito le dichiarazioni del portiere nerazzurro ai microfoni di Inter TV.

CONSAPEVOLEZZA – Francesca Durante parla nel post-partita di Milan-Inter Women. Così il portiere nerazzurro ai microfoni di Inter TV: «È stata un partita liberatoria, dopo una settimana lunghissima e impegnativa. Venivamo da due prestazioni non ottimali e oggi ci tenevamo davvero, per tutte noi e per l’impegno messo durante l’anno. Volevamo fare una grande prestazione e ci siamo riuscite. È un risultato importante e di consapevolezza. Ci fa capire che se ci mettiamo questo carattere possiamo fare qualcosa di bello. Il rigore parato ad Asllani? L’abbiamo studiata, sapevamo che tende ad aprire i rigori e mi sono fidata di quello che abbiamo preparato. È andata bene. Ora ci godiamo questa partita e poi pensiamo subito al prossimo impegno, che sarà una sfida difficilissima».