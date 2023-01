FOTO – Cremonese-Inter, scelta la maglia: le immagini dallo spogliatoio

Si avvicina il calcio d’inizio di Cremonese-Inter, gara in programma alle 18 allo stadio Zini e valevole per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A. Dallo spogliatoio nerazzurro arrivano le foto sulla maglia scelta per questa sera

MAGLIA DA GIOCO – Non scenderà in campo con i colori nerazzurri la squadra di Simone Inzaghi in occasione di Cremonese-Inter di questa sera. Come rivelato dalle foto pubblicate dalla società su Twitter, i giocatori indosseranno infatti la seconda maglia.

Queste le immagini che arrivano dallo spogliatoio nerazzurro.