Inter, Skriniar out con la Cremonese: cambia il capitano! Ecco chi sarà

L’Inter alle 18 scende in campo contro la Cremonese (vedi formazioni ufficiali). Inzaghi fa i conti con diverse assenze, tra le quali quella di Skriniar (squalificato). Con lo slovacco non presente, cambia il Capitano

CAMBIO FASCIA – L’Inter di Simone Inzaghi scende in campo a Cremona contro la Cremonese di Davide Ballardini. Oltre alle assenze di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, per motivi differenti, non ci sarà nemmeno Milan Skriniar reduce dall’espulsione rimediata nel match precedente disputato contro l’Empoli. Lo slovacco, detentore della fascia di Capitano poiché Samir Handanovic non è più titolare, lascia l’eredità a Lautaro Martinez. L’argentino dunque oggi sarà il Capitano dell’Inter.