Guarino: «Inter Women, contro il Milan determinazione e desiderio di vincere»

Guarino parla della vittoria dell’Inter Women nel derby in trasferta contro il Milan. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatrice nerazzurra ai microfoni di Inter TV.

ATTEGGIAMENTO – Rita Guarino parla della vittoria dell’Inter Women nel derby in trasferta contro il Milan. Così l’allenatrice nerazzurra ai microfoni di Inter TV: «Non è solo la vittoria che oggi ci deve rendere felici ma il vedere l’atteggiamento delle ragazze. La voglia, la determinazione, il desiderio di portare a casa i tre punti. Questa è stata la differenza oggi. Adesso possiamo festeggiare la vittoria. La settimana è stata faticosa per entrambe le squadre, quando c’è l’infrasettimanale è sempre più faticoso. Si sopperisce alle difficoltà con questo atteggiamento e determinazione. Chi ha giocato si è fatto trovare pronto e si è regalato grande opportunità. L’esordio di Colonna? Purtroppo ha potuto giocare solo pochissimi minuti ma comunque è una gioia poterlo fare durante una partita importante come il derby. È andata anche vicinissimo al gol, quindi doppiamente felici per lei e per il club, che punta tanto sui giovani. Adesso ci godiamo almeno per oggi questa vittoria e poi penseremo al Sassuolo. Sicuramente non dovremmo abbandonare quello che abbiamo conquistato sul campo. Lavoreremo in settimana affinché si possa consolidare questo atteggiamento».