Spalletti: «Napoli arrabbiato e con più cose rispetto alla sfida con l’Inter!»

Spalletti dopo la prima sconfitta stagionale subita contro l’Inter a San Siro punta a rialzare subito la testa contro la Sampdoria a Marassi. Il tecnico azzurro è intervenuto a DAZN prima del fischio d’inizio del match

GRANDE SQUADRA – Luciano Spalletti vuole vedere un Napoli diverso rispetto a quello sceso in campo contro l’Inter: «Napoli più arrabbiato? Sicuramente sì, con molte più cose di quelle abbiamo messo dentro la partita con l’Inter perché poi la grande squadra è quella che riesce sempre a dare quasi se stessa in tutte le partite che gioca. Il grande calciatore è colui che la partita non la perde prima di giocarla. Va, la gioca, si misura, mette tutto quello che ha perché se poi uno ci arriva ma rende al di sotto di ciò che può fare allora gli altri hanno la possibilità di inserirsi».