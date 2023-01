Graziani: «Sacchi, non solo errore contro Inter! C’era rigore per il Monza»

Ciccio Graziani, ha parlato a proposito dell’Inter, uscita dall’U-Power Stadium di Monza con un solo punto dopo il 2-2 finale. Queste le sue parole sulle frequenze di Radio Sportiva

RIPARTENZA – Ciccio Graziani commenta le prime indicazioni che arrivano dalla Serie A dopo la ripartenza: «Siamo ripartiti con delle incertezze, delle squadre che sono ripartite benissimo vedi l’Inter contro il Napoli, e poi ieri quattro passi indietro. La Roma non è ripartita bene, la Lazio non è ripartita bene. Il Milan è ripartito molto bene, vedremo questa sera. Adesso vediamo il Napoli, che è ripartito con la sconfitta di Milano. Ma è troppo presto per capire chi si è avvantaggiato dalla sosta e chi troverà difficoltà strada facendo».

ERRORI – Graziani commenta Monza-Inter, match viziato dagli errori dell’arbitro Sacchi: «Le scuse dell’arbitro ti fanno capire che ha dimostrato umiltà e si è reso conto dell’errore fatto. Certo è un errore grave per la sua carriera, adesso verrà sospeso per qualche settimana. E un errore dettato dall’inesperienza. Però bisogna ricordare che l’arbitro non ha concesso un rigore netto al Monza, sul fallo di Acerbi su Ciurria. E stato fatto un errore grave da una parte ma anche dall’altra. Era rigore netto, l’arbitro ha sbagliato due volte, non una sola. Sul gol di Acerbi ha sbagliato e se ne è reso conto».