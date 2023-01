Genta: «Monza-Inter simile a Juventus-Salernitana! La domanda…»

Carlo Genta, nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24 ha parlato dell’Inter, reduce dal pareggio con non poche polemiche sul campo del Monza.

ERRORE – Le parole di Carlo Genta : «Monza-Inter? Ci stiamo a domandare perché il VAR non sia intervenuto e perché sia venuto fuori questo pasticcio. Mi sembra una cosa molto simile a Juventus-Salernitana. Non so perché è successo, una cosa così lampante. L’arbitro fischia e rende impossibile l’intervento del VAR».