Inter, allarme centrocampo in vista del Parma! Si va verso una rivoluzione

L’Inter è in allarme a centrocampo dove le condizioni di Barella e Calhanoglu sono da valutare in vista dei prossimi impegni. Per il turco si parla addirittura di Supercoppa italiana a rischio (vedi articolo). Inzaghi inoltre deve ancora fare a meno di Brozovic. Contro il Parma in Coppa Italia si va verso un centrocampo rivoluzionato

ALLARME – L’Inter di Simone Inzaghi esce dal campo del Monza ridimensionata per una serie di motivi: l’errore di Sacchi che nega la vittoria (vedi focus), il pari incassato al 93′ su autorete di Denzel Dumfries e il sogno rimonta che subisce una brusca sterzata dopo la bella vittoria contro il Napoli capolista. Inoltre, il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con un allarme a centrocampo dove sia Nicolò Barella che Hakan Calhanoglu sono da valutare. Entrambi sono usciti malconci dalla sfida contro i biancorossi, con il turco che rischia la Supercoppa italiana contro il Milan. Inoltre l’Inter non può contare nemmeno su Marcelo Brozovic che punta proprio la finalissima contro i rossoneri.

Inter, in Coppa Italia contro il Parma con un centrocampo rivoluzionato

L’Inter contro il Parma martedì, nella sfida valevole per gli ottavi di Coppa Italia, va verso un centrocampo totalmente rivoluzionato. Oltre a Henrikh Mkhitaryan, si scaldano Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani che ieri sul campo del Monza hanno purtroppo fatto rimpiangere l’uscita anzitempo di Barella e Calhanoglu. La speranza per Inzaghi è di recuperare almeno uno dei due titolarissimi, ma certamente sarà complicato per martedì. L’allenatore interista attende notizie più certe per organizzare le prossime sfide.