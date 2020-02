Sosa: “Lukaku-Lautaro Martinez straordinari, ma all’Inter mi piace un altro”

Sosa è un grande doppio ex di Lazio-Inter e ha messo a confronto gli attacchi, con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez che faranno coppia nei nerazzurri. Questo il giudizio dell’ex giocatore uruguayano, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”.

IL GRANDE MATCH – Rubén Sosa ha ricordi particolari prima di Lazio-Inter: «Che gran partita… è la prima finale per Lazio e Inter, ci si gioca tanto. I nerazzurri sono favoriti, ma la Lazio sta facendo grandi cose e segna tantissimo. Per chi tifo? Ho il cuore diviso a metà, anche se forse un po’ più dalla parte dell’Inter. A Milano ho conosciuto uno stadio fantastico, una grande squadra, ma alla Lazio ho vissuto la mia prima esperienza italiana. Lazio da titolo? Sì, può e deve crederci. Ha una grande squadra e un grande allenatore: non è più una sorpresa. Ciro Immobile? Un grandissimo goleador, leader e trascinatore: un fenomeno. È nel suo miglior momento e migliorerà ancora, ha grande personalità. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez? Due attaccanti che tutti vorrebbero avere, straordinari. Dicevano che Lukaku avrebbe fatto fatica, invece fa gol e fa segnare: è straordinario. Ma mi piace tanto anche Alexis Sanchez, può essere determinante per il finale di stagione».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo