VIDEO – Atalanta-Roma 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Roma, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



FUGA AL QUARTO POSTO – Atalanta-Roma 2-1 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. In attesa di giocare la Champions League mercoledì col Valencia, l’Atalanta blinda l’accesso alla prossima edizione del torneo. Lo fa vincendo la sfida per il quarto posto con la Roma, spedita a -6 e con lo scontro diretto sfavorevole: quasi una sentenza. Primo tempo di buon livello, senza gol fino a quindici secondi dal recupero quando José Luis Palomino sbaglia tutto su un retropassaggio e lascia campo aperto a Edin Dzeko, che non si fa pregare e dal limite di destro punisce l’errore atalantino. Dagli spogliatoi riemerge però tutt’altra Atalanta, che pareggia subito: al 50′ angolo con sponda di Berat Djimsiti sul secondo palo e proprio Palomino, dimenticato da Leonardo Spinazzola, corregge in rete da due passi. A questo punto Gian Piero Gasperini manda dentro Mario Pasalic, al 59′ per Duvan Zapata, ed è la mossa vincente. Al croato bastano diciannove secondi per ricevere in area e scagliare un gran destro a giro, imprendibile per Pau Lopez. È il gol del sorpasso e che indirizza definitivamente la partita, perché il punteggio non cambia più. E l’Atalanta ora la Champions League la vede vicina in tutti i sensi, mentre per la Roma è il terzo KO di fila. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.