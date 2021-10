Sheriff Tiraspol a valanga: gli avversari dell’Inter vincono 6-0 in coppa

Sheriff Tiraspol esagerato. Gli avversari dell’Inter in Champions League hanno battuto per 6-0 il CSCT Saksan in coppa Moldavia. I nerazzurri affronteranno i rivali il prossimo 3 novembre

VALANGA − Lo Sheriff Tiraspol si sbarazza del CSCT Saksan con un punteggio tennistico in coppa Moldavia. A Tiraspol termina 6-0 una gara praticamente senza storia sin dall’inizio. Il match infatti si sblocca al 12′ con la rete di Castaneda, accompagnata poi dalle marcature di Dago e Basit. Primo tempo a senso unico chiuso con la quarta rete firmata da Addo. La squadra di Vernydub ha poi chiuso il set nella ripresa con il secondo gol di Basit e la marcatura di Cojocaru. I moldavi giocheranno contro l’Inter il prossimo 3 novembre in occasione della quarta giornata di Champions League.