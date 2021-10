Empoli-Inter, Dzeko verso la panchina. Chance Sanchez dal primo minuto

Empoli-Inter è ormai questione di ore. Diversi cambi di formazione in vista per Simone Inzaghi che dovrebbe far rifiatare alcuni titolari. Sanchez pronto a giocare dal 1′ al posto di Dzeko

PRIMA − Empoli-Inter sarà il decimo incontro in campionato per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Novità di formazione in vista per il match del Castellani con alcuni giocatori che troveranno maggior minutaggio. Uno di questi è Alexis Sanchez, che dopo i malumori delle settimane passate, avrà la sua prima chance per giocare dal primo minuto. In attacco, infatti, Inzaghi andrà verso un tandem sudamericano con Lautaro Martinez al suo fianco. Come riporta Sport Mediaset, Edin Dzeko rifiaterà per entrare, se necessario, a gara in corso.