Di Marzio: «Sanchez dia garanzie fisiche. Lautaro Martinez test da punta»

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato dell’attacco sudamericano che Inzaghi schiererà in Empoli-Inter. Sanchez deve dare garanzie fisiche mentre per Lautaro Martinez sarà un ottimo test

NUOVA COPPIA − Il pensiero di Di Marzio sugli attaccanti dell’Inter contro l’Empoli: «Il problema di Alexis Sanchez è quello fisico non tanto la compatibilità con quello o l’altro giocatore. L’augurio è quello che ritrovi la continuità fisica per ritornare il Sanchez di prima. Giusto che Simone Inzaghi gli dia spazio, lui deve garanzie di tenuta fisica. Bisogna capire la resistenza che ha Sanchez nel giocare non solo 15-20′ ma anche nei 90′. Lautaro Martinez può fare anche la prima punta e anche un’opportunità per Inzaghi di testarlo in questa posizione di terminale offensivo con gli altri che possono ruotare attorno a lui, Sanchez o Joaquin Correa. La partita di Empoli permette di sfruttare la velocità degli attaccanti».