Serie A, è derby serrato tra Inter e Milan sulla media spettatori: i numeri

Dominio tra Inter e Milan nella classifica relativa alla media degli spettatori in Serie A dopo il girone di andata. Come riportato dal sito Calcio e Finanza a contendersi lo scettro ci sono infatti le due milanesi, con la Roma che segue a distanza.

DERBY FUORI DAL CAMPO − La sfida tra Inter e Milan si fa sempre più accesa. Questa volta però il duello tra le due compagini milanesi non si sta svolgendo sul terreno da gioco, bensì sugli spalti. Secondo la graduatoria stilata da Calcio e Finanza al termine del girone d’andata, rossoneri e nerazzurri sono impegnate in un testa a testa nella classifica relativa alla media degli spettatori in Serie A. Il Milan è leggermente avanti potendo vantare una media di 72.817 spettatori a partita in casa. L’Inter è invece di poco staccata con 71.625 presenze di media in quel di San Siro. Alle spalle delle due milanesi troviamo poi la Roma con 61.795 spettatori. Rossoneri e nerazzurri rimangono saldamente in testa anche nella graduatoria che prende in esame la percentuale di riempimento dello stadio. Il Diavolo conferma la prima posizione con il 96,04% seguita dal Biscione con il 94,47%. Alle loro spalle questa volta troviamo però l’Atalanta con il 94,23%, che scalza dal terzo posto la Roma che si ferma al 92,5% di riempimento.

Fonte: Calcio e Finanza