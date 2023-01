Radu cambia maglia e campionato! Un riepilogo dei sei mesi alla Cremonese

Ionut Radu rimane di proprietà dell’Inter ma cambia maglia (qui il comunicato). Dopo sei mesi alla Cremonese, giocherà in Ligue 1 con l’Auxerre. Vediamo com’è andato questo semestre ai grigiorossi.

ALTRO PRESTITO – Dopo diverse settimane di attesa, ora è ufficiale: Ionut Radu giocherà all’Auxerre, in Ligue 1, per il resto della stagione 2022/23. Il portiere lascia così la Cremonese dopo solo sei mesi, per la sua prima esperienza all’estero. Il suo cartellino rimane comunque di proprietà dell’Inter, con cui il contratto scade nel 2024. Questo semestre in Francia sarà quindi utile per i nerazzurri per capire meglio il suo futuro. Con la speranza di riuscire a trovare una soluzione a titolo definitivo, che possa portare anche un po’ di utili nelle casse del club. Il suo obiettivo con l’Auxerre sarà quello di rilanciarsi, mettendosi alle spalle non solo l’errore di Bologna dello scorso anno. Ma anche l’infortunio al gomito che ha rovinato il suo prestito alla Cremonese.

ESPERIENZA NEGATIVA – A Cremona Radu parte titolare sin dalla prima partita, scalzando Marco Carnesecchi. Ma il suo avvio è tutto da dimenticare: una papera tremenda in casa della Fiorentina, che ai lombardi costa la sconfitta all’ultimo minuto. Un altro errore che rischiava di mandare in burnout il portiere classe 1997. Che però si riprende alla grande, mantenendo sempre la maglia da titolare. Gioca però solo 9 partite, venendo poi fermato a metà ottobre da un infortunio al gomito. In nove presenze subisce 19 gol, ossia più di due a partita, ma non (solo) per colpa sua. In questa stagione di Serie A è infatti tuttora il sesto portiere per percentuale di parate (75% via Fbref.com). Ora l’augurio è che, a quasi 26 anni, possa definitivamente ritrovarsi e ricostruirsi una carriera. Anche lontano da Milano e dall’Inter.