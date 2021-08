Serie A, confronto con DAZN su problemi streaming: gli aggiornamenti

La Lega Serie A oggi ha tenuto un confronto con DAZN, dopo i tanti problemi (a partire da Inter-Genoa) legati allo streaming. Ecco gli aggiornamenti.

PRIMO CONSULTO – Si è concluso nella mattinata di oggi il tavolo tecnico convocato da Lega Serie A per affrontare insieme a DAZN i disservizi riscontrati in relazione alla trasmissione di una partita nella prima giornata di Serie A TIM. Durante l’incontro, al quale hanno partecipato, tra gli altri, anche l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo e l’Executive Vice President di DAZN, Veronica Diquattro, sono stati affrontati tutti i temi tecnici legati allo streaming delle partite e alla qualità del segnale sulla piattaforma del principale licenziatario della Serie A TIM. In un clima di forte collaborazione DAZN ha fornito ampie rassicurazioni sulle misure che saranno messe in atto, fin dal prossimo turno di campionato, per garantire a tutti gli utenti la visione senza disturbi delle gare.