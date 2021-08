Ambrosini: «Inter non è meno forte della Juventus! Confido che Inzaghi…»

L’Inter ha scoperto gli avversari nel girone di Champions League (vedi articolo). Ambrosini, opinionista per “Prime Video”, ha detto la sua sulla squadra di Simone Inzaghi e sulle chance di fare bene in Europa. Di seguito le sue dichiarazioni

SQUADRA FORTE – L’Inter in Champions League se la vedrà con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol. Secondo Massimo Ambrosini, la squadra di Simone Inzaghi è molto forte pur avendo perso giocatori importanti: «Questa opinione dominante secondo la quale la Juventus ha ampi margini rispetto all’Inter non mi trova molto d’accordo. E’ vero che la squadra nerazzurra si è indebolita, ma è forte e ha una rosa molto ampia. Real Madrid? Sfida affascinante. Shakhtar Donetsk abbordabile? Sì ma confido che Inzaghi dia una forma diversa all’Inter, con quella squadra lì non può essere altrimenti».